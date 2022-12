Eisschnelllauf: Teamsprinter verbessern deutschen Rekord

Das deutsche Teamsprint-Trio hat beim Eisschnelllauf-Weltcup in Calgary in 1:19,96 Minuten einen deutschen Rekord aufgestellt.

Das deutsche Teamsprint-Trio hat beim Eisschnelllauf-Weltcup in Calgary (Kanada) in 1:19,96 Minuten einen deutschen Rekord aufgestellt. Hendrik Dombek (München), Niklas Kurzmann (Berlin) und Moritz Klein (Erfurt) belegten mit ihrer Bestleistung Rang sieben. Den bisherigen Rekord hatte das gleiche Trio in 1:20,27 Minuten am 20. November beim Weltcup in Heerenveen erzielt.