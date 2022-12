EuroLeague: Alba kassiert elfte Pleite in Serie

Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat seine Negativserie in der EuroLeague fortgesetzt und auch bei AS Monaco verloren.

Immer auf Augenhöhe und am Ende doch wieder den kürzeren gezogen: Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat seine Negativserie in der EuroLeague fortgesetzt und auch bei AS Monaco verloren. Das 89:92 (44:52) im Fürstentum war bereits die elfte Niederlage in Serie.