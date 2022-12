Anzeige

Darts-WM 2023: Deutscher Coup! Florian Hempel erreicht nächste Runde Coup! Hempel bei Darts-WM weiter

Brings-Botschaft für Hempel: "Komm' als Weltmeister zurück"

SPORT1

Großer Erfolg für Florian Hempel! Der Deutsche steht bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace nach einem Sieg gegen Keegan Brown in der nächsten Runde.

Einstand nach Maß für Florian Hempel!

Der deutsche Darts-Profi steht bei der Weltmeisterschaft im Ally Pally in der nächsten Runde (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1).

Anzeige

„Checkout - Der Darts-Podcast powered by SPORT1″ - bei SPORT1, Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt

In seiner Auftaktpartie schlug der 32-Jährige den Briten Keegan Brown mit 3:2. Die Partie war dabei ein wahrer Krimi. Erst im aller letzten Leg fiel die Entscheidung zugunsten des Deutschen, der damit auch bei seiner zweiten WM-Teilnahme die Auftakthürde gemeistert hat. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Hempel in der nächsten Runde

„Ich war total entspannt. Nein Quatsch, natürlich nicht. Ich dachte auch, wir müssen das jetzt nicht unbedingt ausreizen. Ich hätte es früher zumachen können. Wir haben hier echt einen tollen Fight geliefert“, freute sich Hempel nach der Partie im SPORT1-Interview. (SERVICE: PDF-Spielplan zur Darts WM 2023 zum Herunterladen)

Dem 32-Jährigen kam bei seinem knappen Sieg vor allem seine bessere Checkout-Quote zugute. So gelangen ihm 43,3 Prozent seiner Versuche, knapp mehr als die 37,9 Prozent seines Gegners.

Der noch immer ohne Spitzname spielende Deutsche war in vielen entscheidenden Momenten zur Stelle - vor allem, nachdem er im dritten Satz eine „völlig verkorkste“ Leistung gezeigt hatte. „Da waren einige Fehler drin, aber ich bin in den nächsten Satz dann wieder gut reingekommen. Ich habe viele 180er geworfen und habe mich an den kleinen Momenten wieder hochgezogen.“

Humphries nächster Gegner

So hatte er in vielen wichtigen Kategorien, unter anderem Average und Anzahl der Würfe mit einer Punktzahl über 100, nämlich eigentlich das Nachsehen. Dennoch reichte es in einer engen Begegnung für den Sieg.

Verwirrung gab es übrigens bereits vor der Partie. So wurde beim Walk-on des Deutschen ein falscher Song eingespielt. Statt „Kölsche Jung“ von Brings schallte „Rocket Man“ von Elton John durch die Halle. (DATEN: Alle Ergebnisse der Darts WM 2023)

Anzeige

Verwirrung um Walk-on-Song

Der Deutsche war ob des Fehlers „geschockter als ihr alle zusammen. Ich habe schon beim Beat gehört, hier läuft irgendwas schief. Ich bin da hochgegangen und dachte mir: Das ist nicht mein Song. Ich weiß auch nicht, was da vorgefallen ist. Da werde ich auch jetzt gleich nochmal ein Gespräch suchen.“

In der nächsten Runde wartet auf Hempel der an Position fünf gesetzte Luke Humphries. (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit)