Bundesliga: Schalke-Legende Jefferson Farfán beendet Karriere

Schalkes letzter Flügelflitzer: Was macht eigentlich Farfán?

Jefferson Farfán hat auf Instagram sein Karriereende als Profifußballer verkündet: „Nach so vielen Freuden und der Erfüllung meiner größten Träume ist es nun an der Zeit, dem Ball Lebewohl zu sagen und diesen schönen Lebensabschnitt abzuschließen“, schrieb der Peruaner. „Ich danke euch allen für die bedingungslose Unterstützung, ich danke dem Fußball.“

Der 38-Jährige, der von 2008 bis 2015 beim FC Schalke 04 spielte und in insgesamt 170 Bundesligapartien 39 Tore erzielen konnte, erzählte in seinem Abschiedsvideo auch von den prägenden Momenten seiner Karriere - und hob die Teilnahme Perus an der WM 2018 hervor.