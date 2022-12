Ligue 1: Mit 15! Jetzt legt Mbappés kleiner Bruder los

Kylian Mbappé steht im WM-Finale - und jetzt legt sein kleiner Bruder so richtig los. Bei PSG kommt er als Ersatz für einen Bayern-Flop zum Debüt.

Grund zum Jubeln für die Familie Mbappé - und das schon vor dem WM-Finale am Sonntag, in dem Superstar Kylian nach seinem zweiten WM-Titel greift. (WM 2022: Argentinien - Frankreich am Sonntag um 16.00 Uhr im LIVETICKER)