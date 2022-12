BBL: Chemnitz stößt Bayreuth tiefer in die Krise

Die Niners Chemnitz melden sich einen Tag nach der Niederlage gegen Cholet Basket im Europe Cup mit einem Sieg in der Bundesliga zurück.

Die Niners Chemnitz haben sich einen Tag nach der Niederlage gegen Cholet Basket im Europe Cup mit einem Sieg in der Bundesliga zurückgemeldet. Das Team um Kapitän Jonas Richter gewann gegen medi Bayreuth mit 84:77 (50:38) und stieß die Gäste damit noch tiefer in die Krise. Während Chemnitz als Sechster Anschluss an die Spitzengruppe hält, stürzte Bayreuth auf den vorletzten Tabellenplatz ab. (DATEN: Alle Infos zur BBL)