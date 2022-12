Darts-WM 2023: Florian Hempel - Profil, Karriere, Turniersiege

Hempel vor Rückkehr in den Ally Pally

Florian Hempel ist erst seit 2017 als Darts-Spieler aktiv. In nur vier Jahren arbeitete sich der Wahl-Kölner und ehemalige Handballer vom Anfänger bis zur Weltmeisterschaft nach oben.

Florian Hempel

Erst im Alter von 27 Jahren fand Florian Hempel den Weg zum Darts-Sport. Zuvor war der gebürtige Dessauer als Handballtorwart unter anderem in der zweiten Bundesliga aktiv. Innerhalb weniger Jahre hat Hempel einen beachtenswerten Aufstieg vom Anfänger zu einem der besten deutschen Darts-Spieler hingelegt. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Hempel: Per Zufall zum Darts

Der heute 32-jährige Hempel entdeckte seine Leidenschaft für den Darts-Sport erst 2017. Genauer gesagt war es eher ein Zufall, dass der langjährige Profihandballer ans Oche trat. (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit)

„Als ich bereits kein Handball mehr spielte, lebte ich in Köln in einer WG. Dort hatten wir eine Dartscheibe hängen und haben alle drei Wochen - samstags vorm Feiern gehen - ein bisschen gezockt“, verriet Hempel einst. „Und irgendwann hatte ich eine Woche Urlaub und habe mehr gespielt, dann habe ich mir ein richtiges Board und richtige Pfeile gekauft. So ist es gewachsen.“