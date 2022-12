WM 2022: "Er soll aufhören" - Frankreich-Stürmer Olivier Giroud entnervt Marokko-Star als Manndecker

Amrabat von Giroud genervt

„Frankreich hat uns von Anfang an die Initiative überlassen, das ist schon mal ein Kompliment. Leider war es schwer, nachdem wir dummerweise so früh ein Tor kassiert hatten, und wir mussten ihnen in die Hände spielen, weil sie so schnell sind“, sagte ein enttäuschter Amrabat nach dem Ausscheiden.