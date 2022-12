WM 2022: Vor WM-Finale gegen Messi - mit diesen Worten verärgerte Mbappé Argentinien

Bereits im Vorfeld der Weltmeisterschaft hat sich Frankreichs Superstar Kylian Mbappé zahlreiche Feinde in Argentinien, sogar in ganz Südamerika, gemacht.

Mit Aussagen wie „in Südamerika ist der Fußball nicht so weit fortgeschritten wie in Europa“, sorgte der 23-Jährige in einem Interview mit TNT Sport Brasil im Vorfeld der WM für Unverständnis, wie auch bei einem Argentinien-Star. (Argentinien vs. Frankreich - LIVE im SPORT1-Ticker)