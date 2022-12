Bundesliga: BVB-Star Karim Adeyemi zeigt kuriosen Hummels-Schnappschuss

Auch Karim Adeyemi, seit Sommer gemeinsam mit in Dortmund aktiv, gratulierte dem Innenverteidiger und postete einen privaten Schnappschuss vergangener Tage in seiner Instagram -Story.

Darauf ist der heute 20-Jährige in jungem Alter zu sehen, wie er mit zwei Freunden und Hummels für ein Foto posiert. Das Bild kommentierte Adeyemi mit „Happy birthday Mr. Hummels“ und drei Party-Emojis.

Trotz durchwachsener Hinrunde schaffte der 20-jährige Adeyemi den Sprung in den WM-Kader von Hansi Flick, wurde in Katar aber nicht eingesetzt.

Hummels hingegen fehlte im 26-köpfigen WM-Kader und trat mit dem BVB eine Asien-Tour unter anderem nach Singapur an.

Für Borussia Dortmund steht in der Rückrunde vieles auf dem Spiel. Die Schwarz-Gelben sind noch in allen drei Wettbewerben vertreten - Adeyemi und Hummels in Form würden dem BVB beim Erreichen seiner Ziele durchaus guttun. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)