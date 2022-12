FIFA 23: Der deutsche Anders Vejrgang? 13-Jähriger gewinnt eSports-Turnier

In der deutschen FIFA-Szene sorgt gerade ein neues Nachwuchstalent für Aufsehen. Bereits im Alter von 13 Jahren konnte er seinen ersten Turniersieg erringen.

Gibt es einen neuen Stern am deutschen eSports-Himmel? Mit gerade einmal 13 Jahren hat Samuel „ SP9_Samuel “ Oskoui Rad sein erstes FIFA-Turnier gewonnen.

Im Finale des Naladinho Cups konnte der Nachwuchszocker in Person von Michael „ Deos “ Haan sogar einen ehemaligen Pro des FC Schalke 04 besiegen und sich mit einem Preisgeld von 70€ ein nettes Taschengeld sichern.

Beachtliche Erfolge in FIFA 23

Doch obwohl Samuel gerade einmal 13 Jahre alt ist, gilt er nicht als große Unbekannte in der hiesigen Szene. Im November diesen Jahres nahm ihn bereits die eSports-Organisation des Bundesliga-Profis Sebastian Polter (SP9 Esports) unter Vertrag.

Nach regelmäßigen 20-0-Läufen in der Weekend League sowie guten Leistungen bei privaten Online-Turnieren wie den Blacki Cups oder der kicker eSport Grind Week konnte das FIFA-Talent nun erstmals bei einem Event den ersten Platz erreichen.

Auf seinem Weg ins Grand Final des von Fokus-Clan-Spielerin Fabienne „FabienneXIII“ Morlock in Kooperation mit Rush.gg organisierten Wettbewerbs, an dem sie auch regelmäßig selbst teilnimmt, konnte der 13-Jährige sich gegen einige bekannte Namen durchsetzen.

So behielt SP9_Samuel u.a. gegen den englischen Pro Cameron „ SAF_Cameron “ Wiley (FIFA 22 Rang 28 EU West) sowie Ozan „ OsmoHD “ Cataltepe, der als Trainer beim Mainz 05 eCampus fungiert, die Oberhand auf dem virtuellen Rasen.

FIFA-Talent liegt in der Familie

Während sich Samuel gerade dabei ist, einen Namen zu machen, beweist sein Bruder seit Jahren, dass das Talent wohl in der Familie zu liegen scheint. Ali „PredatorFIFA“ Oskoui Rad geht derzeit für Werder Bremen in der VBL CC an den Start und konnte sich zudem jüngst für die Gruppenphase der eChampions League qualifizieren.