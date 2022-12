WM 2022: "Messi ist respektlos" - van der Vaart erhebt schwere Vorwürfe gegen Argentinien-Star

Der Sieg von Argentinien über die Niederlande wird als eines der hitzigsten WM-Spiele in Erinnerung bleiben. Rund eine Woche nach dem Viertelfinale hat Ex-Nationalspieler Rafael van der Vaart gegen Argentiniens Superstar Lionel Messi nachgelegt.

In einer Sendung bei NOS sah sich van der Vaart dazu veranlasst, das Verhalten des Superstars rund um die Begegnung zu kritisieren. Messi hatte sich unter anderem Disputs mit Bondscoach Luis van Gaal und Stürmer Wout Weghorst geliefert, dem er während eines Interviews zurief: „Was glotzt du so blöd?“

Genau dieser Spruch war auch das Thema der Sendung. Denn in Argentinien gibt es inzwischen Merchandise-Artikel, auf denen Messis Spruch gedruckt wird. Im Gegensatz zu den anderen Gästen konnte van der Vaart darüber jedoch nicht lachen.

Messi-Verhalten macht van der Vaart wütend

Van Gaal hatte vor einigen Monaten offenbart, dass er an Prostatakrebs litt und sich mehreren Strahlentherapien unterziehen musste. Mitte April gab er an, dass die Behandlung abgeschlossen sei ( Erkrankter van Gaal: Strahlentherapie liegt „hinter mir“ ).

Auch Messi beklagt mangelnden Respekt

Im Interview nach dem Spiel setzte er noch eins drauf und sagte: „Van Gaal hat in seinen Kommentaren vor dem Spiel keinen Respekt gezeigt. Er sagt, er biete guten Fußball an, und dann lässt er lange Bälle in die Box schlagen.“