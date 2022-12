Aus im WM-Viertelfinale für deutsche Goalballer

Deutschland scheitert im Viertelfinale an China © Imago

Die deutschen Goalballer scheiden bei der Weltmeisterschaft in Matosinhos/Portugal im Viertelfinale aus.

Die deutschen Goalballer sind bei der Weltmeisterschaft in Matosinhos/Portugal im Viertelfinale ausgeschieden. Gegen das ungeschlagene China setzte es ein 2:12 (0:4), damit endete das Turnier mit vier Siegen und vier Niederlagen.

Weils WM-Fazit fiel dennoch positiv aus, "insbesondere, da wir uns in einem Umbruch-Jahr befinden. Wir sind nach den Tokio-Ereignissen schon ein bisschen down gewesen, deshalb war das Viertelfinale ein realistisches Ziel. Das haben wir erreicht." Bei den Paralympics 2021 war das deutsche Team in der Vorrunde gescheitert.