FIFA 23: 3. Liga eMeisterschaft gestartet - Klubs, Termine und Format vorgestellt

Diese Spiel-Einstellungen bringen euch mehr Siege in FIFA 23

Die eMeisterschaft der 3. Liga ist gestartet. Zehn Klubs aus der 3. Fußballbundesliga nehmen über insgesamt fünf Events am Wettbewerb teil. Der Qualifier-Tag 1 läuft vom 15. bis 16. Dezember und kann live auf dem Twitch-Kanal des DFB verfolgt werden.

In der zweiten Ausgabe der eMeisterschaft nehmen folgende Teams teil:

Neben dem Titelverteidiger SV Wehen Wiesbaden ist auch der Bundesligaabsteiger FC Ingolstadt dabei, der vergangene Saison noch in Virtual Bundesliga, Deutschlands höchster eFootball-Liga, antreten durfte.

Anders als in der VBL gibt es bei der eMeisterschaft keinen wöchentlichen Spielbetrieb, sondern zeitliche festgelegte Turniere. Bei diesen insgesamt vier Turnieren sammeln die Teams Punkte. Die vier Klubs, die am Ende am meistne Punkte einfahren konnten, fahren zum Finalevent.