Biathlon-Weltcup: Herrmann-Wick bei überraschendem Podest

Nächste Top-Platzierung für das deutsche Biathlon-Team! Denise Herrmann-Wick belegt beim Weltcup in Annecy-Le Grand Bornand einen Podestplatz.

Biathletin Denise Herrmann-Wick hat beim Weltcup in Annecy-Le Grand Bornand ihren zweiten Podestplatz der Saison eingefahren.

Die 33-Jährige kam nach ihrem Triumph in der Vorwoche diesmal im Sprint über 7,5 Kilometer dank starker Laufleistung auf Rang drei, nach einem Fehler im Liegendschießen fehlten 15,2 Sekunden auf die fehlerfreie Premierensiegerin Anna Magnusson. Linn Persson (1 Strafrunde/+12,8 Sekunden) machte den schwedischen Doppelsieg perfekt. (NEWS: Alles Wichtige zum Biathlon)

„Im Ganzen ein cooles Rennen vor großartiger Kulisse“, sagte Herrmann-Wick in der ARD. Für die Olympiasiegerin war es im Einzel der 20. Podestplatz im Weltcup. In der Spur war sie vier Sekunden schneller als die Zweitbeste, die Ausgangsposition für den Verfolger am Samstag (14.15 Uhr im LIVETICKER) ist glänzend.