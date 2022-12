Karl-Heinz Rummenigge fertigt Super League ab

"Hoffentlich verstehen nun alle, die sich künftig in dieser Richtung Gedanken machen und der Solidargemeinschaft des Fußballs massiven Schaden zufügen wollen, dass sie keinen Erfolg haben werden", sagte der 67-Jährige. Der EuGH habe juristisch bestätigt, "was uns ohnehin klar war: dass Spaltung immer ins Unglück führt".

Der EuGH hatte am Donnerstag in Luxemburg ein Gutachten veröffentlicht, in dem das Vorgehen der Europäischen Fußball-Union (UEFA) und des Weltverbands FIFA als vereinbar mit europäischem Recht bezeichnet wird.