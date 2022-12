Tennis: Nadal verliert langjährigen Trainer Roig

Rafael Nadal und sein Trainer Francisco Roig trennen sich nach fast 18 Jahren. Der Tennis-Superstar reagiert in den sozialen Netzwerken auf die Trennung.

Wie der Tennis-Superstar am Freitagmittag bekannt gab, hat sein langjähriger Trainer Francisco Roig das Team verlassen. Grund für die Trennung ist ein neues persönliches Projekt von Roig.

Der 54-Jährige war seit 2005 an Nadals Seite und spielte bei jedem einzelnen Grand-Slam-Erfolg eine Rolle. Nadal bedankte sich auf seinen Social-Media-Kanälen für die Arbeit: „Francis war eine wichtige Person in meiner Karriere und ich bin ihm sehr dankbar für all diese Jahre der Arbeit und Freundschaft.“