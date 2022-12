Darts-WM 2023: Soutar und Krcmar spazieren in Runde zwei - Lewis und Huybrechts gefordert

Alan Soutar schafft locker den Sprung in Runde zwei der Darts-WM. Der Schotte fertigt Debütant Mal Cuming in drei Sätzen ab.

Spaziergang für Alan Soutar in der ersten Runde der Darts-WM 2023. (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1 )

Der Schotte setzte sich zum Auftakt des zweiten Turniertages mit 3:0 (3:0, 3:1, 3:1) in Sätzen gegen Mal Cuming durch und trifft am Samstag in der zweiten Runde auf Daryl Gurney.