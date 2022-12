FIFA: Budget für 2023-2026 steigt auf elf Milliarden Dollar

Ein Rekordbudget von elf Milliarden Dollar hat der Fußball-Weltverband FIFA am Freitag auf der Ratssitzung für den Zyklus 2023 bis 2026 verabschiedet.

Ein Rekordbudget von elf Milliarden Dollar (10,35 Milliarden Euro) hat der Fußball-Weltverband FIFA am Freitag auf der Sitzung des Rats für den Zyklus 2023 bis 2026 verabschiedet.

Als Investitionen in den Fußball sind 9,7 Milliarden Dollar (9,13 Milliarden Euro) vorgesehen. Das verkündete die FIFA am Freitag in einer Pressemitteilung.