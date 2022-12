THW Kiel kann die Herbstmeisterschaft perfekt machen

Jicha will am Sonntag die Herbstmeisterschaft sichern © AFP/SID/INA FASSBENDER

Der THW Kiel reist als Spitzenreiter zur SG Flensburg-Handewitt - doch von der möglichen Herbstmeisterschaft will Filip Jicha vor dem 107. schleswig-holsteinischen Landesderby nichts wissen.

„Für dieses Spiel ist es vollkommen egal, wo in der Tabelle der THW und die SG stehen, welche Ergebnisse es vorher gab: Es geht nicht nur um zwei Punkte, es geht um viel Prestige“, sagte Kiels Trainer vor dem mit Spannung erwarteten Nordduell am Sonntag (14.00 Uhr/Sky): „Ich bin mir sicher: Sonntag erleben wir einen Riesenfight.“

Der Rekordmeister reist mit einer ausgesprochen komfortablen Ausgangssituation in den Hohen Norden: Sechs Punkte beträgt der Vorsprung auf die momentan fünftplatzierten Flensburger, die in der heimischen Flens-Arena allerdings noch kein Bundesligaspiel in dieser Saison verloren haben.