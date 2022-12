Klaveness fordert Untersuchung der WM-Todesfälle

FIFA-Kritikerin Lise Klaveness hat eine Aufklärung der Todesfälle von Arbeitsmigranten in Zusammenhang mit der Fußball-WM in Katar gefordert.

„Es muss eine Analyse geben, am besten eine unabhängige Untersuchung. Und es liegt in unserer Verantwortung im Fußball, diese sicherzustellen", sagte die norwegische Verbandspräsidentin dem Sender TV2. Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) unterstütze dieses Anliegen.