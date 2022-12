Es traf das DFB-Team hart: Infantino begründet "One Love"-Verbot

„Da geht es nicht so sehr darum, etwas zu verbieten oder nicht. Es geht darum, dass man die Regeln einhält“, sagte der 52-Jährige in Doha: „Auf dem Fußballplatz wird Fußball gespielt. In dem Moment, in dem der Platz betreten wird, müssen wir den Fußball respektieren. Deshalb gibt es diese Regelungen, das ist nichts Neues.“