FIFPRO startet digitale Plattform für Wanderarbeiter

In der App werde es „leicht verständliche und umsetzbare Informationen“ in sieben verschiedenen Sprachen geben. Es sei „sicherzustellen, dass die Arbeitsbedingungen und die grundlegenden Menschenrechte aller Arbeitnehmer, die an Fußballturnieren beteiligt sind, künftig respektiert und geschützt werden“, schreiben die drei Gewerkschaften in ihrer Ankündigung.