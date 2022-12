WM 2022: Kuriose Wettpanne um Messis Argentinier

Nicht Fußball, sondern Rugby

Was der Wetter nicht ahnte: Der Tipp bezog sich nicht auf die Fußball-WM, sondern die Rugby-Weltmeisterschaft, die im Herbst kommenden Jahres in Frankreich stattfindet.

In der Sportart gehören die Argentinier nicht zum Favoritenkreis. Im Gegensatz zur Fußball-WM in Katar, wo Lionel Messi und Co. am Sonntag Titelverteidiger Frankreich im Finale herausfordern.