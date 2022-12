Cheftrainer will Dreßen künftig mehr schonen

Dreßen hatte vor drei Wochen im kanadischen Lake Louise seine ersten Weltcup-Rennen nach mehr als zweieinhalb Jahren Verletzungspause bestritten. Am Donnerstag erlitt er bei der ersten von zwei Abfahrten in Gröden eine Muskelblessur, er fällt damit bis ins kommende Jahr aus. "Jetzt werde ich die Verletzung in Ruhe auskurieren mit dem Ziel, im Januar wieder fit am Start zu stehen", sagte er.

Dreßen wird zunächst die zweite Abfahrt in Gröden am Samstag verpassen, anschließend auch die Rennen in Bormio/Italien am 28. und 29. Dezember. Im neuen Jahr findet die erste Abfahrt am 14. Januar in Wengen statt, am Tag zuvor ist ein Super-G auf der Lauberhorn-Strecke vorgesehen.