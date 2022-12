Der verlorene Sohn ist zurück! Rekkles offiziell bei FNATIC vorgestellt

Nach mehr als zwei Jahren Abstinenz kehr Martin „Rekkles“ Larsson zurück zu FNATIC. Nach einem unglücklichen Jahr bei G2 Esports, an dessen Ende der Vize-Weltmeister von 2018 nach Frankreich in die LFL und zu Karmine Corp wechselte, ist dieser nun zurück in Europas höchster Spielklasse von League of Legends - nicht aber ohne Kontroverse!