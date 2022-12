Thomas Tuchel: "Er liebte die Schmetterlinge" - außergewöhnliches Interview auf Youtube

Seit Monaten ist Thomas Tuchel ohne Trainerjob. In einem bemerkenswerten Interview spricht er nun über seinen Umgang mit Kritik, seinen Gesundheitszustand und das Coaching.

Kurze Hose, blaues Karo-Hemd, die Händen locker in den Hosentaschen. Hinter ihm Palmen und der Strand. Thomas Tuchel hat in Indien ein bemerkenswertes Interview gegeben.

Nach seiner Entlassung beim FC Chelsea nahm der 49-Jährige eine Auszeit, weg vom öffentlichen Trubel und mietete sich unter anderem im Sitaram Beach Retreat, einem Ayurveda Ressort in Thrissur am Nattika Beach ein.

Thomas Tuchel „liebte die Schmetterlinge“

„Ich habe viel Gewicht verloren im Vergleich zu meinen erst sechs Jahren als Profi-Trainer. Damals hatte ich nicht die Routine, das Wissen, was gut für mich ist. Ich habe damit nach meinen ersten fünf, sechs Jahren als Profi-Trainer angefangen, mit der Inspiration von Novak Djokovic, seiner Anpassung der Ernährung, glutenfrei und ähnliches. Das hat mich sehr inspiriert“, erklärte der ehemalige BVB-Trainer.

Nach Beschreibung des Ayurveda-Ressorts habe es Tuchel sehr gut gefallen. „Er hatte hier eine bemerkenswerte Erfahrung und schätzte die heilende Atmosphäre des Retreats sehr“, ist in der Video-Beschreibung zu lesen. „Er liebte die Schmetterlinge, die um unseren üppig grünen Campus flatterten, und den beruhigenden Blick auf das Meer.“

Tuchel über seine Routine nach dem Spiel

Tuchel sprach mit Dr. Devraj auch über seinen Umgang mit Kritik, der er im Laufe seiner Trainer-Laufbahn immer wieder ausgesetzt war. „Ich habe mir selbst beigebracht, nicht über mich selbst zu lesen. Je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr hat es mich beeinflusst. Auch Lob, nicht nur Kritik. Es arbeitet in dir, ob du willst oder nicht. Ich will es nicht“, sagte er.

Deswegen schütze er sich, zumal er selbst am besten über sein Team Bescheid wisse. Im Falle einer Niederlage analysiere er selbstkritisch die Partie nochmal, wobei er sich manchmal auch den „Luxus“ nehme zu sagen: „Lass uns das Spiel schnell vergessen. Das nächste Match steht in drei Tagen an und lasst uns die Dinge einfach besser machen.“