Darts-WM 2023 - Michael Smith gesteht: "Ich bin nicht mehr selbstsüchtig" Smith: „Bin nicht mehr selbstsüchtig“

Final-Fluch besiegt! Bully Boy träumt vom WM-Titel

Jana Wosnitza

Michael Smith gilt bei der Darts-WM im Londoner Ally Pally als einer der Favoriten. Im Vorfeld spricht der Bully Boy im SPORT1-Interview über seine Form, seine Entwicklung und Newcomer Josh Rock.

Mit der WM im Londoner Ally Pally hat das wichtigste Darts-Turnier des Jahres begonnen (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1). Einer der Favoriten dabei: Michael Smith. Der Bully Boy gehört seit Jahren zu den besten Spielern der Welt.

Mit dem Gewinn seines ersten Major-Titels beim Grand Slam of Darts hat er im November nun auch einen jahrelangen Makel endlich abgelegt.

Im SPORT1-Interview erklärt der 32-Jährige, wie gut er auf das Event vorbereitet ist, wie er sich in den zurückliegenden Jahren entwickelt hat und was er von Shootingstar Josh Rock hält.

SPORT1: Die Weltmeisterschaft steht vor der Tür. Wie gut sind Sie in Form?

Smith: Ich bin aktuell bei 85 bis 90 Prozent. Vor nicht allzu langer Zeit war ich bei 100 Prozent. Ich muss ein bisschen mehr trainieren, mich noch mehr fokussieren, dann werde ich noch besser.

Michael Smith: „Ich könnte eigentlich zurücktreten“

SPORT1: Wie können Sie die noch fehlenden zehn Prozent erreichen? Durch mehr Training? (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Smith: Ich muss mehr Zeit am Board verbringen. Wichtig ist auch die mentale Seite. Bei Doppelfeldern bin ich aktuell nicht ganz so gut, das macht viel bei den zehn Prozent aus. Wenn ich bei den Doppelfeldern mein Selbstbewusstsein zurückhabe, dann wird sich der Rest des Spiels ergeben.

SPORT1: Was ist Ihr Ziel für die WM?

Smith: Die WM ist der größte Titel, der Titel, den jeder will. Die Nummer eins der Welt werden. Ich könnte eigentlich zurücktreten. Aber wenn ich den WM-Titel gewinne, dann kann ich nicht zurücktreten.

SPORT1: Neben Ihnen spielen auch Michael van Gerwen, Peter Wright und Gerwyn Price aktuell fantastisch. Wer kommt diesem Quartett in Sachen Leistung aktuell am nächsten?

Smith: Josh Rock hat in der zurückliegenden Zeit sehr gut gespielt, das gilt auch für Luke Humphries. Auch Nathan Aspinall darf man niemals abschreiben, er ist ein Kämpfer. Gegen die Top-64-Spieler der Welt sollte jeder immer bereit sein.

Smith unterlag Shootingstar Josh Rock

SPORT1: Sie haben vor nicht allzu langer Zeit gegen Josh Rock, den Junioren-Weltmeister, gespielt – und verloren. Wie war die Partie?

Smith: Wir haben in Gibraltar gegeneinander gespielt. Zu diesem Zeitpunkt war ich in Sachen Leistung ungefähr bei 70 Prozent. Es war das erste Mal, dass ich gegen ihn verloren habe. Ich muss nun sicherstellen, dass das nicht ein zweites Mal passiert. (DATEN: Spielplan der Darts WM 2023)

SPORT1: Josh Rock ist 21, aktuell der Rising Star. Was für eine Art von Spieler ist er?

Smith: Sein Selbstvertrauen ist so groß, obwohl es sein erstes Jahr ist. Er ist ein erstklassiger Spieler und macht die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt. Ich hoffe, der Junge macht so weiter. Er ist ein richtig guter Spieler und hat eine große Zukunft vor sich. Aber wirklich schwer wird es dann so im dritten Jahr. Dann kommt es darauf an, wenn du etwas zu verlieren hast, Ranglistenpunkte verteidigen musst. Dann zeigt sich, was für ein Kaliber du bist.

Fluch gebrochen! So furios endet die Horrorserie des Bully Boy

SPORT1: Kann er bei der WM einer der Stars werden?

Smith: Er gehört nach seinen Leistungen bereits zu den Favoriten, aber er hat dort noch nie gespielt. Mit Rob Cross hat schon einmal ein Spieler bei seiner ersten WM-Teilnahme den Titel geholt. Aber für einen 21-Jährigen ist das nicht einfach. Die Welt liegt ihm zu Füßen, hoffentlich geht er alles richtig an und sprengt nicht seine Karriere. Ich war bereits an diesem Punkt, habe alles gesprengt, was ich jemals gemacht habe. Jetzt bin ich alt, sensibel und weiß, was ich mache.

SPORT1: Mental haben Sie sich in den zurückliegenden Jahren aber am meisten entwickelt.

Smith: Ja, ich bin erwachsen geworden. Ich bin in der PDC, seitdem ich 18 war. In den vergangenen Jahren habe ich zwei Kinder bekommen, jetzt geht es nicht mehr nur um mich. Ich bin nicht mehr selbstsüchtig, musste alles richtig machen. Das gilt für Josh ebenso. Er muss wachsen und schnell lernen. (DATEN: Alle Ergebnisse der Darts WM 2023)

„Wenn ich nicht gewinne, dann verdiene ich kein Geld“

SPORT1: Haben die Umstände, also zum Beispiel die Tatsache, dass Sie Vater geworden sind, etwas an ihrem Spiel geändert?

Smith: Ja. Wir haben uns entschieden, Kinder zu bekommen. Jetzt muss ich mich verantwortlich verhalten, sie versorgen. Wenn ich nicht gewinne, dann verdiene ich kein Geld. (SERVICE: PDF-Spielplan zur Darts WM 2023 zum Herunterladen)

SPORT1: Wenn Sie an den Dezember denken, an Weihnachten und den Ally Pally, woran denken Sie dann?

Smith: Wenn der Dezember vor der Tür steht, dann denke ich nur an zwei Sachen: Weihnachten und Darts. Inzwischen bekomme ich Socken zu Weihnachten, für mich geht es also ums Darts spielen. Ich will den Leuten über die Feiertage eine Freude bereiten.

SPORT1: Sie sagten einmal, dass Sie sich einen Bullen kaufen, wenn Sie den WM-Titel gewinnen. Gilt das immer noch?