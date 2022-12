Tennis-Ikone Boris Becker spricht im TV über Zeit im Gefängnis

Sat.1 sendet nach eigenen Angaben das "weltweit einzige Interview mit Boris Becker", der am Donnerstag die Haftanstalt in London verlassen hatte. "Ich freue mich, dass Boris Becker uns sein Vertrauen nach der vielleicht schwersten Zeit in seinem Leben schenkt", sagte Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling. Becker sei "der vielleicht größte Held des deutschen Sports".

Becker gibt Interview nach Haftstrafe

Laut der Mitteilung des Fernsehsenders soll das Gespräch in deutscher und englischer Sprache geführt werden. Im Anschluss werden zwei Dokumentationen über den 55-Jährigen ausgestrahlt. Einen ersten Eindruck daraus konnten Zuschauer schon am Tag seiner Freilassung gewinnen.

Dem sechsmaligen Grand-Slam-Sieger waren in seinem seit 2017 laufenden Insolvenzverfahren Vergehen zur Last gelegt worden. Dabei ging es um eine vermeintliche Nicht-Offenlegung von Besitztümern und die Verschleierung von Schulden. Becker hatte dem stets widersprochen.

Becker: Das Insolvenzverfahren läuft weiter

Eine andere Hürde sind mögliche Einkünfte. „Wenn er einen Arbeitsvertrag abschließen würde, würde eine Pfändungsfreigrenze greifen“, so Fritsche, „anders ist es bei Selbstständigen. Da ist eine Vereinbarung zu treffen, was der Schuldner behalten darf und was abzuführen ist. Das würden in Beckers Fall die Insolvenzverwalter aus England entscheiden.“