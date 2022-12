Anzeige

Bundesliga: Thuram, Moukoko und Co. - diese Top-Elf gibt es im Sommer zum Nulltarif Diese Top-Elf gibt es zum Null-Tarif

Thuram zu Bayern? "Ist kein Kane!"

Im Sommer könnten zahlreiche Bundesliga-Stars ihre Teams ablösefrei verlassen. SPORT1 zeigt die Top-Elf der möglichen Schnäppchen.

Ab dem 1. Januar ist es wieder soweit.

Dann können Spieler, deren Vertrag im Sommer ausläuft, mit anderen Teams verhandeln und sich im Fall der Fälle auf einen Wechsel einigen. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

In der Bundesliga trifft das auf zahlreiche, teils hochkarätige Spieler zu. SPORT1 präsentiert die Top-Elf, deren Profis es im Sommer zum Nulltarif gibt.

Torwart: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach)

Der Keeper von Borussia Mönchengladbach zählt seit Jahren zu den besten Spielern auf seiner Position. Der Schweizer ist mit seinen Paraden ein wichtiger Rückhalt im Verein und auch für die Schweizer Nationalmannschaft.

Auch in dieser Saison zeigt er wieder seine Klasse. 77 Prozent der Schüsse auf sein Gehäuse hat er pariert - mit Frederik Rönnow war nur ein Stammkeeper der Bundesliga besser.

Nach acht Jahren im Borussen-Trikot steht nun ein Wechsel im Raum. Bereits im Sommer wollte Ex-Trainer Lucien Favre ihn nach Nizza holen und auch weitere Top-Teams streckten ihre Fühler aus.

Abwehr: Julian Ryerson (Union Berlin)

Der Norweger spielt bei dem Überraschungsteam aus der Hauptstadt eine starke Saison. Seine große Stärke ist seine Flexibilität, denn er kann sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite spielen.

Auch wenn er bisher erst drei Tore in vier Jahren bei den Eisernen erzielt hat, ist er nicht zuletzt in der Defensive ein wichtiger Bestandteil der Planung von Trainer Urs Fischer. Deswegen dürften die Verantwortlichen alles versuchen, um den Vertrag mit dem 25-Jährigen zu verlängern.

Abwehr: Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Trotz seiner 34 Jahre ist der Routinier immer noch ein wichtiger Bestandteil in der BVB-Abwehr. Er ist der klare Abwehrboss und zeigt auf dem Feld Woche für Woche immer noch Top-Leistungen.

Abseits des Platzes ist er wegen seiner klaren Meinungen, die er auch in der Öffentlichkeit äußert, nicht immer bequem.

Eine Vertragsverlängerung ist wahrscheinlich, aber nicht ganz sicher.

Abwehr: Evan N‘Dicka (Eintracht Frankfurt)

Der Franzose hat sich in Frankfurt zu einem starken Innenverteidiger entwickelt. Dabei fällt er nicht nur durch kompromisslose Abwehrarbeit auf, sondern spult auch fleißig Kilometer ab.

Seine Zukunft liegt aber wohl nicht in Frankfurt. Laut SPORT1-Informationen soll er sich bereits in Frankreich, Italien und England umschauen. Großes Interesse wird Arsenal London nachgesagt.

Abwehr: Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach)

Der Linksverteidiger ist einer der Top-Spieler der Bundesliga auf seiner Position.

Dabei fällt der Algerier nicht zuletzt durch seinen großen Offensivdrang auf. Mit fünf Toren ist er der zweitbeste Torschütze seiner Mannschaft. In vier Bundesliga-Spielzeiten gelangen ihm satte 24 Treffer und sieben Vorlagen.

Zudem verfügt der flinke Außenbahnspieler über eine gute Zweikampfquote und bringt viel Leidenschaft und Emotionen mit.

Wird Bensebaini zum BVB-Schnäppchen?

Kein Wunder also, dass der BVB seine Fühler nach dem 27-Jährigen ausgestreckt hat. Virkus dürfte aber auch hier alles unternehmen, um die Säule auf der linken Seite zu halten.

Mittelfeld: Mo Dahoud (Borussia Dortmund)

Der Mittelfeldstratege hat nach seinem Wechsel 2017 aus Mönchengladbach lange gebraucht, um bei der anderen Borussia den Durchbruch zu schaffen.

Spätestens in der vergangenen Saison zeigte Dahoud aber starke Leistungen. Seine genialen Pässe und seine Präsenz im Spielaufbau fehlen den Dortmundern derzeit, denn aufgrund einer Schulterverletzung verpasste er einen Großteil der Hinrunde.

Pünktlich zur Rückrunde ist er wieder fit und könnte sich für eine Vertragsverlängerung empfehlen.

Mittelfeld: Ellyes Skhiri (1. FC Köln)

Der Dauerbrenner vor der Kölner Abwehr nimmt im System von Trainer Steffen Baumgart eine immens wichtige Rolle ein.

Vor der Abwehr ist er der wichtige Abräumer, der enorm viele Kilometer abspult. Lediglich Joshua Kimmich hat im bisherigen Saisonverlauf eine größere Strecke absolviert als der Tunesier.

Auch bei der WM hat er seine Qualität unter Beweis gestellt, sodass die Teams nun Schlange stehen. Ein Transfer könnte es bereits im Winter geben, da die Kölner den 27-Jährigen nicht ablösefrei ziehen lassen wollen.

Mittelfeld: Konrad Laimer (RB Leipzig)

Der Mittelfeldmann nimmt in Leipzig eine zentrale Rolle ein. So besticht der Österreicher mit seinen genialen Pässen und ist ein wichtiger Motor für das Offensivspiel.

Sein Fehlen macht sich in dieser Saison bemerkbar, da der 25-Jährige mit einem Syndesmosebandriss fast die komplette Hinrunde verpasst hat.

Zum Rückrundenbeginn soll er auf den Platz zurückkehren. Es könnte seine Abschiedstournee im RB-Trikot werden wie der neue RB-Boss Max Eberl verriet.

Ein Wechsel zum FC Bayern ist wahrscheinlich. Laimer selbst will nach SPORT1-Informationen zum FC Bayern, auch weil Julian Nagelsmann ihn in München haben will.

Mittelfeld: Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt)

Nach zwei Jahren Eingewöhnungszeit ist der Japaner mittlerweile nicht mehr aus dem Spiel der Frankfurter wegzudenken. Mit zwölf Treffern ist er in der aktuellen Spielzeit sogar der beste Torjäger.

Neben seinem Torinstinkt beweist der Mittelfeldspieler auch ein gutes Auge für den Nebenmann und lässt mit seinem Tempo regelmäßig Gegenspieler aussteigen.

Winterwechsel? Kamada spricht Klartext

Inzwischen wird Kamada auch etwas defensiver eingesetzt und liefert auch in dieser Rolle Top-Leistungen ab.

Deswegen ist das Interesse bei den Verantwortlichen groß mit dem japanischen WM-Fahrer zu verlängern. Er selbst lässt sich aber noch nicht in die Karten schauen.

Angriff: Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

Das Super-Talent der Dortmunder hat sich in dieser Saison in den Vordergrund gespielt. Der 18-Jährige läuft Anthony Modeste Stück für Stück den Rank ab.

Mit seinem Torinstinkt hat er sich nicht zuletzt die Nominierung für die WM erarbeitet. Die große deutsche Stürmer-Hoffnung besticht auch durch seine Schnelligkeit und kann offensiv jede Position einnehmen.

Moukoko tritt trotz seiner jungen Jahre bereits selbstbewusst auf und hat klare Forderungen für eine Verlängerung beim Revierklub genannt. Mit dem FC Chelsea soll bereits der erste Top-Klub die Fühler ausgestreckt haben.

Vertragsverlängerung beim BVB? Moukoko stellt Forderung

Angriff: Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach)

Der Franzose ist die Lebensversicherung für die Gladbacher! Mit zehn Treffern hat ligaweit nur Christopher Nkunku häufiger ins gegnerische Tor getroffen.

Nach seiner schwachen Vorsaison ist er mittlerweile wieder in Top-Form - und ist so nur ganz schwer zu stoppen. So hat er sich auch einen Platz im WM-Kader der Franzosen erarbeitet.

Die Top-Teams dürften daher Jagd auf den 25-Jährigen machen. Die Chancen auf einen Verbleib beim Niederrhein stehen also eher gering, zumal der Klub zum zweiten Mal in Folge das europäische Geschäft verpasst könnte.

Auch der FC Bayern hat Thuram auf der Liste.

Bank: Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Seit sechs Jahren beackert der Portugiese die linke Außenverteidiger-Position beim BVB.

In dieser Zeit bestach der 28-Jährige nicht zuletzt durch seine vielen Flankenläufe, mit denen er immer wieder die Kollegen bediente. Insgesamt stehen 39 Torvorlagen in seiner Zeit in Dortmund zu Buche - ein guter Wert.

Dennoch wackelte der WM-Teilnehmer immer mal wieder und steht daher vor dem Aus, denn sein Team bemüht sich um Bensebaini. Im Falle einer Verpflichtung dürfte er im Sommer Dortmund verlassen.

Bank: Marco Reus (Borussia Dortmund)

Der Kapitän ist eine wichtige Identifikationsfigur bei Schwarz-Gelb. Er durchlief die Jugend, ehe er über Rot-Weiß Ahlen und Borussia Mönchengladbach 2012 zurückkehrte.

Reus‘ Bedeutung für das Spiel des BVB ist unstrittig. Einzig seine große Verletzungsanfälligkeit macht dem 33-Jährigen immer wieder einen Strich durch die Rechnung.

WM ohne BVB-Star: "Schmerzt Reus mehr als dem DFB-Team"

Vor der Weltmeisterschaft, die er mal wieder verletzungsbedingt absagen musste, hat er mit Blick auf die Zukunft erklärt, dass der Ball bei den Dortmunder Verantwortlichen liege.

Bank: Dennis Geiger (TSG 1899 Hoffenheim)

Er ist das Eigengewächs der Kraichgauer. Bereits seit dem elften Lebensjahr spielt der zentrale Mittelfeldspieler für die TSG.

Als vielversprechendes Talent hat er jedoch nicht zuletzt wegen zahlreicher Verletzungen etwas gebraucht, um iFuß zu fassen. Mittlerweile zählt er aber zu den Stützen in seinem Team und ist aus der Startelf nicht mehr wegzudenken.

Trotz der Verbundenheit zum Verein werden die TSG-Bosse kämpfen müssen, denn der 24-Jährige steht bei einigen Teams auf der Liste.

Bank: Rani Khedira (Union Berlin)

Der jüngere Bruder von Sami Khedira hat sich in den vergangenen Jahren zu einem gestandenen Bundesliga-Profi entwickelt.

Zwar kommt der 28-Jährige nicht an die Qualität des Weltmeisters heran, dennoch ist er für die Berliner ein wichtiger Abräumer vor der Abwehrkette. Dabei geht er auch mal etwas rabiater zu Werke.

Er passt perfekt zu dem Arbeiter-Klub in der Hauptstadt und dürfte so auch weiterhin Teil des Teams bleiben.

Bank: Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern)

Nach dem Abgang von Robert Lewandowski herrschten große Zweifel, wie die Münchner die Lücke im Sturm schließen sollte.

Mit Sadio Mané wurde ein Weltklasse-Mann verpflichtet, die Rolle von Lewandowski füllt jedoch Choupo-Moting aus. Die Torquote des 33-Jährigen ist mit elf Treffern in 16 Partien mehr als beachtlich.

So empfiehlt er sich auf jeden Fall für eine Weiterverpflichtung beim Rekordmeister, die er sich selbst gut vorstellen kann. Eine Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen.