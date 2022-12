Anzeige

Biathlon: Preuß-Rückkehr zum Ort des folgenschweren Unfalls - Hier begann ihre Leidenszeit! Hier begann Preuß' Leidenszeit

Herrmann holt ersten deutschen Wintersieg

Manuel Habermeier

Franziska Preuß hat schon manch gesundheitlichen Rückschlag in ihrer Karriere hinnehmen müssen. Nun kehrt sie an den Ort zurück, an dem ein folgenschwerer Unfall passierte.

„Ich hatte einfach die Schnauze voll!“

Mit diesen drastischen Worten beschrieb Franziska Preuß vor einiger Zeit im Podcast Extrarunde ihre Gemütslage nach dem ernüchternden Abschneiden im Sprint bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking.

Franziska Preuß: Kleiner Unfall mit großen Auswirkungen

Preuß fiel nicht nur für den Weltcup in der französischen Gemeinde aus, die Folgen sollten die damals 27-Jährige länger als gedacht verfolgen. Im Januar habe sie wegen der Verletzung vier Wochen lang nicht auf Skiern trainieren können, zu allem Überfluss kam noch eine Corona-Erkrankung dazu.

In Peking zog ihr Rang 30 im Sprint dann vollends den Boden unter den Füßen weg. „Mir macht es hier keinen Spaß. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da noch machen soll. So sehe ich auch einfach keinen Sinn mehr weiterzumachen“, gab sie damals einen vielsagenden Einblick in ihr Innerstes.

Preuß kämpft sich erneut zurück

Doch Preuß hat sich, einmal mehr in ihrer Karriere, wieder zurück gekämpft. Zunächst bei Olympia, als es noch Staffel-Bronze gab, dann nach erneuten Rückschlägen.

Mit der deutschen Staffel musste sie sich in einem spannenden Duell mit Italien um Rang drei geschlagen geben, womit das deutsche Frauen-Quartett das zweite Podest in diesem Winter verpasste. Die 28-Jährige selbst zeigte sich jedoch in aufstrebender Form. Die Staffel-Weltmeisterin von 2015 fand am Schießstand schnell ihren Rhythmus und blieb fehlerfrei. (NEWS: Preuß gelingt wichtiger Durchbruch)

„Ich habe versucht, heute lockerer zu bleiben und auf das zu vertrauen, was ich eigentlich kann und was im Training immer hinhaut“, zeigte sie sich im Anschluss im ZDF zufrieden mit ihrer Leistung. Zwar habe sie die körperlichen Rückschläge der letzten Monate noch gespürt, aber „ich habe heute versucht, auf der Runde Körner zu sparen, dass der Puls nicht oben wegschießt - und es hat zum Glück funktioniert.“ (SERVICE: Alle Rennen und Ergebnisse)

Nun kann also das Wochenende in Le Grand Bornand im Arrondissement Annecy kommen. Nach dem Vorfall im Vorjahr hat sie sich jedoch eine Sache fest vorgenommen: „Dort fahr ich nur noch Aufzug.“