WM-Finalspiele: Frankreich mobilisiert Polizei-Großaufgebot 14.000 Polizisten für WM-Finale

WM: Frankreich mobilisiert Polizei-Großaufgebot © AFP/SID/OSCAR DEL POZO

In Frankreich wird für die Sicherheit rund um die Finalspiele bei der Fußball-WM in Katar ein Großaufgebot an Ordnungskräften mobilisiert.

12.800 Polizisten sollen am Samstag die Feierlichkeiten rund um das Spiel um Platz drei zwischen Marokko und Kroatien absichern, 14.000 stehen am Sonntag wegen des Endspiels zwischen Frankreich und Argentinien bereit. Dies teilten die Behörden am Freitag in Paris mit.

