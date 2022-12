Bundesliga: Ricken über Moukoko - "Hatte große Bedenken, ihn zu verpflichten"

Youssoufa Moukoko ist mit Sicherheit das größte Talent, das der BVB in seinen Reihen hat. Nachwuchschef Lars Ricken gibt nun zu: er hatte Zweifel an der Moukoko-Verpflichtung.

Youssoufa Moukoko hat, obwohl erst 18 Jahre alt, schon einiges erlebt in seiner noch jungen Profi-Karriere. Bei Borussia Dortmund ist er inzwischen zu einem etablierten Angreifer herangereift. BVB-Nachwuchschef Lars Ricken hat erklärt, warum er dennoch Zweifel an der Verpflichtung von Moukoko hatte.

„Habe mich breitschlagen lassen, ihn aufzunehmen“

Konkurrenzkampf um Talente: „Ist schon krass geworden“

Kurz vor der WM, bei der Moukoko ebenfalls im Kader stand, folgte das Debüt in Deutschlands A-Nationalmannschaft. Insgesamt standen sechs Profis im DFB-Kader, die in Dortmund ausgebildet wurden. „Das zeigt: Die Qualität, die wir hochbringen, ist recht ordentlich in den letzten Jahren“, merkte Ricken an.