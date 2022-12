Amiri hilft Familien in Afghanistan

Amiri mit eindringlichem Appell

In Afghanistan ist aktuell jeder dritte Einwohner auf humanitäre Hilfe angewiesen. Amiri berichtete, es tue ihm "im Herzen weh zu sehen, wie die Menschen leiden". Er selbst wisse nicht, was Hunger, Angst oder sei, sagte Amiri in einem Video zu seiner Aktion bei Instagram, "und das sollte auch kein Mensch auf dieser Welt fühlen". In der Heimat seiner Eltern, die in den 1980er-Jahren nach Deutschland flohen, sei dies aber so.