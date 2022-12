Nadal gründet Hotelkette

Tennisstar Rafael Nadal plant weiter für die Zeit nach seiner Karriere und steigt als Unternehmer in die Hotelbranche ein.

Tennisstar Rafael Nadal plant weiter für die Zeit nach seiner Karriere und steigt als Unternehmer in die Hotelbranche ein.

Zusammen mit der Melia-Gruppe gründete der spanische Grand-Slam-Rekordchampion die Hotelkette „Zel“, die in den kommenden fünf Jahren mehr als 20 Häuser weltweit eröffnen will. Das gab Nadal in Madrid bekannt.