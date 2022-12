Frings über Messi: "Dann macht er sich unsterblich"

Messi will seine Karriere mit dem WM-Titel vergolden © AFP/SID/JUAN MABROMATA

„Sollte er den Titel holen, interessiert das keinen mehr, was 2014 passiert ist, dann macht er sich unsterblich. Nicht nur in Argentinien, sondern auf der ganzen Welt“, sagte der 46-Jährige in der WM-Webshow von ran.