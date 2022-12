Darts-WM 2023: Grinch-Show! Wright mit Traumstart - Sieg gegen Mansell

Peter Wright ließ in seinem Auftaktmatch bei der PDC Darts-WM 2023 überhaupt nichts anbrennen und ließ Michael Mansell keine Chance. Mit 3:0 setzte sich „Snakebite“ gegen Mickey, der zum Auftakt Ben Robb bezwungen hatte, durch. (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1 )

Wright kam dabei einmal mehr als „Grinch“ verkleidet auf die Bühne und hatte an seinem Walk-On sichtlich Freude. Der Schotte wirkte gelöst. Man sah ihm sichtlich an, dass es seiner Frau Joanne deutlich besser geht. Diese hatte in den vergangenen Wochen mit schweren gesundheitlichen Problemen zu tun gehabt, weswegen Wright das Players Championship Finals ausgelassen hatte. (DATEN: Spielplan der Darts WM 2023)