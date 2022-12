WM 2022: Frankreich vs. Argentinien - warum das Finale ein Sieg für Katar ist

Kein Wunder: Die französische Nationalmannschaft hatte unter den leuchtenden Augen des französischen Staatsoberhaupts Marokko geschlagen, war zum zweiten Mal in Folge ins WM-Endspiel eingezogen. Dort wartet am Sonntag Argentinien.

Was vor allem wie ein großer Erfolg für die beiden Fußball-Nationen aussieht - Macrons Jubel-Posen zeigten das exemplarisch -, ist unterdessen auch ein nicht gering zu schätzender Triumph für den katarischen Staat. Oder zumindest eine große Erleichterung. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Der Grund: Weder Frankreich noch Argentinien hatten im Vorfeld der WM schärfere Kritik am Wüstenstaat geübt, stattdessen sogar vor einer Politisierung des Sports gewarnt und damit den Verzicht auf die „One Love“-Binde erklärt - so Macron im November bei einer Rede in Bangkok.