Poker-Influencerin mit Busen-Blitzer - und schlüpfriger Entschuldigung

Sashimi entschuldigt sich für Busen-Blitzer

„Es tut mir leid, was mir da letzte Woche rausgerutscht ist“, schrieb die Zockerin, deren eigentlicher Name nicht bekannt ist. „Es ist leicht, den Überblick zu verlieren, wenn man einfach nur draußen abhängt.“

Außerdem versprach sie, dieses Verhalten im Keim zu ersticken. Das englische Originalzitat („nip in the bud“) enthält weitere Sex-Anspielungen: auf „nip“ (Deutsch: Nippel) und sicherlich auch „butt“ (Deutsch: Ar***)

Schlüpfriges Versprechen der Influencerin

Auch diesen Satz versah sie mit einer schlüpfrigen Formulierung im englischen Original: „I will keep you all abreast“, was man im Deutschen auch mit „Ich werde euch alle an der Brust halten“ übersetzen kann.