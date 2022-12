Anzeige

Darts-WM 2023: Erste Sensation! Sampson schmeißt Barry raus - Wright-Gegner fix! Mansell gewinnt gegen Robb Erste Sensation bei der Darts-WM

"Pub um die Ecke!" So kurios trainiert der No-Name

Michael Mansell gewinnt das erste Spiel bei der PDC Darts-WM 2023. Der Engländer legt einen furiosen ersten Satz hin und fordert nun den Titelverteidiger. Einem Südafrikaner gelingt ein echter Coup.

Die PDC Darts-WM 2023 hat ihre erste Sensation!

Grant Sampson war bis zum Donnerstagabend der Darts-Szene noch völlig unbekannt. Der bislang völlig unbekannte Südafrikaner bezwang die irische Darts-Hoffnung Keane Barry mit 3:1. (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1)

Der Südafrikaner hatte in seiner Heimat Kapstadt bislang stets vor sehr kleinem Publikum performt. Doch das merkte man „The Samurai“ überhaupt nicht an. Er schnappte sich in seinem ersten WM-Spiel überhaupt gleich die ersten beiden Sätze.

Im ersten Durchgang drehte der 40-Jährige einen 0:2-Rückstand, im zweiten führte er selbst mit 2:0, checkte sogar die 125, bevor er doch noch in den Decider musste. Beide Spieler offenbarten große Schwächen auf die Doppel, doch Sampson behielt die besseren Nerven.

Darts-WM: Barry enttäuscht gegen Sampson

Barry ist im Gegensatz zu Sampson wahrlich kein Unbekannter. „The Dynamite“, die Nummer 45 der Welt, stand in diesem Jahr im Halbfinale der UK Open. Auch bei den Players Championship Finals erreichte er das Achtelfinale. Doch der 20-Jährige konnte nicht annähernd an sein Niveau anknüpfen.

Im dritten Satz bäumte sich Barry nochmal auf und gewann mit 3:1. Doch am Ende war seine Performance zu durchwachsen, um „The Samurai“ noch einfangen zu können. Dieser nutzte in Satz fünf direkt seinen ersten Matchdart und feierte den größten Erfolg seiner Karriere.

„Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben“, schwärmte ein glücklicher Sampson nach der Partie bei SPORT1. Der 40-Jährige hatte sich über den Last-Man-Standing-Qualifier in Südafrika durchgesetzt, dort unter anderem Tour-Card-Holder Devon Petersen bezwungen.

Das Spiel insgesamt fand auf überschaubarem Niveau statt. Barry spielte einen Average von 78,35 und war damit sogar noch leicht besser als Sampson (77,29). Auch die Doppelquote (22,9/22,7) ließ doch arg zu wünschen übrig.

Für Sampson war der Auftritt im Ally Pally allerdings auch eine große Umstellung. „Wir spielen keinen Satzmodus zu Hause. Die Vorbereitung war komplett anders. Nun weiß ich, woran ich arbeiten muss“, sagte er. Bei seinem Spiel sah Sampson noch deutlich Luft nach oben, zumal das Gefühl ein ganz anderes als im Practice Room gewesen sei. „Hoffentlich wird das nächste Spiel deutlich besser.

Darts-WM: Sampson trainiert in Pub

Nächster Gegner ist am Freitagnachmittag der Belgier Kim Huybrechts. Bis dahin wird Sampson seine kuriose Vorbereitung fortsetzen. „In der Straße, in der ich wohne, ist ein Pub. Das ist der einzige mit einem Dartboard. Ich trainiere dort seit Montag“, erzähle Sampson und kündigte an: „Ich werde dort sicher nochmal vorbeischauen, bevor ich zurückkomme.“

Zuvor hatten Michael Mansell und Ben Robb das wichtigste Turnier des Darts-Jahres eröffnet - mit dem besseren Ende für Mansell. Der 49-Jährige setzte sich im „Best-of-Five“-Modus souverän mit 3:1 durch.

Damit ist klar: Mansell ist auch der erste Gegner des Weltmeisters. „Snakebite“ Peter Wright steigt am Abend ins Turnier ein - und dürfte gewarnt sein. Denn Mansell zeigte in seinem Erstrundenmatch, wozu er in der Lage sein kann. Er gewann direkt den ersten Satz souverän mit 3:0 mit einem überragenden Average von über 112 und einer Doppelquote von 75 %. (DATEN: Spielplan der Darts WM 2023)

Darts-WM: Mansell behält die Nerven

Doch Robb steckte nicht auf und holte sich Satz zwei - ebenfalls mit 3:0. Der Höhenflug des 34 Jahre alten Neuseeländers war allerdings nur von kurzer Dauer, denn sofort übernahm Mansell wieder das Kommando. Der Nordire zeigte sich in Satz 3 erneut eiskalt und gewann diesen wieder zu Null. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)