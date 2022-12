WM 2022: Große Sorgen bei Frankreich - entscheidet Klimaanlage WM-Finale gegen Argentinien?

Bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar duellieren sich im Finale Argentinien und Frankreich. Aber wird das Endspiel womöglich schon vor Anpfiff durch eine Klimaanlage entschieden?

Die Bayern-Fraktion ist verschnupft - in jeder Hinsicht.

Frankreichs Trainer Didier Deschamps, der gegen Marokko auch auf Adrien Rabiot verzichten musste, ist sich mit Blick auf das Finale am Sonntag gegen Lionel Messi und Kollegen (ab 16 Uhr im SPORT1 -Liveticker) der Gefahr bewusst. „Wir versuchen, gut aufzupassen“, sagte der 54-Jährige: „Damit es sich nicht weiter verbreitet.“

Katar-“Klimapolitik“ sorgt für Ärger

Dabei ist in der Medizin unumstritten, dass bereits ab einem Unterschied von sechs Grad der menschliche Körper leidet. Genau davon konnten zahlreiche WM-Protagonisten in den vergangenen Wochen ein Lied singen.

Flick: „Das hat mit der Klimaanlage zu tun“

Flicks Kollege Gregg Berhalter ging es ähnlich. „Wir alle hier leiden darunter“, sagte der US-Coach: „Ich bin mir sicher, dass es an den Klimaanlagen liegt.“

Damit handelte van Gaal richtig, wie Professor Hans-Georg Predel von der Deutschen Sporthochschule in Köln meint: „Ein Atemwegsinfekt stellt eine erhebliche Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit dar und kann - bei zusätzlichen Entzündungszeichen - sogar eine Trainings- und Wettkampfpause erforderlich machen.“

Klimaanlagen: Gift für das Immunsystem

Als Konsequenz wurden in allen Hotelräumen und im Mannschaftsbus die Klimaanlagen ausgeschaltet. Den Spielern wurde zudem empfohlen, in ihren Zimmern etwas Wasser in die Badewannen laufen zu lassen, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Außerdem gab es zusätzliche Getränke und Vitamintabletten.