Premier League: So will Jürgen Klopp den FC Liverpool aus der Krise führen

Jürgen Klopp bereitet sich mit dem FC Liverpool im Trainingslager in Dubai auf die zweite Saisonhälfte vor. Ein Blick zurück soll den Reds dabei helfen, wieder in die Spur zu kommen.

Klopp und die Reds: Zurück in die Zukunft?

Er und sein Trainerteam hätten sich „entschieden, auf die letzte Saison zurückzugreifen, um Bilder aus der letzten Saison zu nehmen, die etwas zeigen“. Den Spielern will Klopp damit wohl vor Augen führen, wie sie sich in bestimmten Situationen zu verhalten haben und wie gut sie dies in der Vergangenheit schon umsetzen konnten.

Für das Trainingslager in Dubai habe er „viele Sitzungen vorbereitet“, erklärte Klopp. Trainingsschwerpunkt soll das Pressing sein. Eigentlich ein Markenzeichen von Klopps Teams. In der laufenden Saison ließen die Reds dies aber häufig vermissen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Von den 14 Ligaspielen bis zur WM-Pause gewann der FC Liverpool nur magere sechs. In der vergangenen Saison, die Klopp seinem Team nun noch einmal vor Augen führt, holten die Reds sagenhafte 92 Punkte in der Premier League. In einem hochspannenden Meisterrennen mussten sie sich letztlich Pep Guardiolas Manchester City sogar um einen Punkt geschlagen geben und belegten in der Abschlusstabelle den zweiten Platz. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)