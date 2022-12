Premier League: Karius vor Verlängerung bei Newcastle United - "kein böses Blut mit Klopp"

„Kein böses Blut“ mit Klopp

Seit dem schicksalhaften Champions-League-Finale gegen Real Madrid 2018 , in dem Karius gleich zweimal folgenschwer patzte, ging es für den Torwart bergab. Es folgten zwei erfolglose Leihen zu Besiktas Istanbul und Union Berlin, bevor sein Vertrag in Liverpool im Sommer 2022 endete. Schon 2021 wollte Karius laut eigener Aussage den Klub verlassen.

„Meine Zeit in Liverpool war vorbei und ich wollte weiterziehen, aber dann gab es Schwierigkeiten, ein Team zu finden. Ich befand mich in einer Situation, in der ich in Liverpool bleiben musste, weil ich wusste, dass ich meine Chance nicht bekommen würde. Es wurde offen mit Klopp diskutiert. Es gibt kein böses Blut“, erklärte Karius.