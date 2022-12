Darts-WM 2023: Wegen Fußball-Weltmeisterschaft - das ändert sich bei der PDC-WM

An zwei Tagen überschneiden sich die Weltmeisterschaften im Fußball und Darts. Damit die Fans sich nicht entscheiden müssen, was sie schauen, reagiert die PDC.

Am 17. und 18. Dezember werden in Katar das Spiel um Platz drei und das Finale ausgetragen. In der britischen Hauptstadt finden an diesen Tagen Erst- und Zweitrunden-Duelle statt. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)