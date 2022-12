Rekord-Transfer! Real Madrid holt Supertalent Endrick

Der Stürmer wird damit der teuerste Spieler unter 18 Jahren in der Geschichte.

Endrick wechselt zu Real Madrid

Endrick wird Sao Paolo jedoch erst am 21. Juli 2024 verlassen - an seinem 18. Geburtstag. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Der Super-Youngster unterschreibt laut den Berichten bis 2027 mit Option auf drei weitere Jahre in Madrid.

Palmeiras-Präsidentin Leila Pereira meinte: „Wir haben die größte Verhandlung in der Geschichte des brasilianischen Fußballs abgeschlossen. Das Angebot von Real Madrid ist mit dem enormen Talent von Endrick kompatibel und entspricht den sportlichen und finanziellen Zielen, die wir uns zu Beginn der Verhandlungen gesetzt haben. "

Endrick sagte: „Ich danke Palmeiras, für immer der Verein meines Herzens, dafür, dass er mir alles geboten hat, was nötig war, um das zu werden, was ich heute bin. Dass er mir geholfen hat, meine Träume zu erfüllen und meinen Wunsch und den meiner Familie zu respektiere. Bis ich mich bei Real Madrid vorstelle, werde ich mich weiterhin so engagieren, wie ich es immer getan habe, damit ich Palmeiras noch mehr auf dem Spielfeld bieten kann: mehr Tore, mehr Siege, mehr Titel und noch mehr Freude für unsere Fans.“