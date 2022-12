Erstes Treffen der DFB-Taskforce in Frankfurt

Die vom DFB eingerichtete Taskforce zur Diskussion über die Zukunft der Nationalmannschaft ist am Donnerstag auf dem DFB-Campus zusammengetreten.

Frankfurt am Main (SID) - Die vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) eingerichtete Taskforce als externer Beraterkreis zur Diskussion über die Zukunft der Nationalmannschaft ist am Donnerstag auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main zusammengetreten. Der Meinungsaustausch hat nach Angaben des Verbandes rund zweieinhalb Stunden gedauert.