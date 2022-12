Anzeige

Biathlon: "Echt geil!" Doll sprintet auf das Podest Doll sprintet auf das Podest

Überragende Schießleistung: Hier sprintet Doll aufs Podest

SID

Die DSV-Asse sind beim letzten Weltcup-Wochenende des Jahres an Annecy im Einsatz. Benedikt Doll sorgt für einen erfolgreichen Start in die Wettkampftage.

Benedikt Doll schmiss sich völlig erschöpft mit schmerzverzerrter Miene in den feuchten französischen Schnee, doch beim Blick auf die Anzeigetafel wich die Anstrengung sogleich einem breiten Grinsen: Der Anführer hat den deutschen Biathleten beim stimmungsvollen letzten Weltcup des Jahres mit Rang drei einen Traumstart beschert. (SERVICE: Biathlon-Weltcupkalender)

Dank fehlerfreiem Schießen und fünftbester Laufleistung stürmte der 32-Jährige als dritter DSV-Skijäger in diesem Winter aufs Podest - und schürte weitere Hoffnungen auf eine erfolgreiche Heim-WM.

Anzeige

Nach 10 Kilometern fehlten dem Weltmeister von 2017 im verregneten Sprint von Annecy-Le Grand Bornand 38,8 Sekunden auf den erneut überragenden Dominator Johannes Thingnes Bö. „Echt geil“, sagte Doll in der ARD: „Vorm Rennen habe ich mich total entspannt gefühlt, gar nicht gestresst oder aufgeregt. Das war heute das Geheimrezept.“ Dem ältesten deutschen Skijäger waren in den ersten fünf Saisonrennen immer mindestens zwei Fehler passiert.

Nun lief er in der gewohnt stimmungsvollen französischen Biathlon-Hochburg, wo er 2019 den Sprint gewinnen konnte, zum 15. Mal auf ein Weltcuppodest. Zuvor waren David Zobel und Roman Rees beim Saisonstart in Kontiolahti schon jeweils auf Rang drei gelaufen.

Umbruch schneller als erwartet erfolgreich

Der Umbruch nach den schmerzhaften Rücktritten von Erik Lesser, Arnd Peiffer und Simon Schempp scheint schneller als erwartet vollzogen, die WM in Oberhof im Februar kann kommen.

Keine Heim-WM! Lesser macht Schluss

„Die Entwicklung finde ich gut. Wir haben acht Leute, die leistungsmäßig sehr nah beieinander sind. Alle davon haben das Zeug in die Top 20 oder auch 10 zu laufen“, schwärmte Doll: „Die Jüngeren sind mittlerweile rangewachsen. Das stimmt positiv vor allem für die Staffel.“ Auch wenn im Sprint wie schon in der Vorwoche in Hochfilzen ein Mangel an Konstanz deutlich wurde, die drei Weltcupwochen in Serie fordern ihren Tribut. (NEWS: Alles zum Biathlon)

So verfehlten Zobel (1/+1:37,6) als 22. und Rees (1/+1:49,2) auf Rang 27 diesmal die Topplätze. „Ich bin zufrieden. Aber es war nicht so geil wie in Kontiolahti“, sagte Zobel. Er sei „nicht mehr so kräftig wie zu Beginn“, klagte Rees, „mir fehlen ein bisschen die Kräfte“. Zweitbester Deutscher war bei seinem Saisoneinstand der aus dem IBU Cup aufgerückte Philipp Horn (0/+1:35,9) mit Rang 19. (SERVICE: Alle Rennen und Ergebnisse)

Johannes Kühn (3/+2:01,1) rettete dank starker Laufleistung als 34. immerhin noch Punkte, auf Justus Strelow (2/+2:37,0) wartet nach Rang 45 im Verfolger am Samstag (ab 12.10 Uhr im SPORT1-Liveticker) gar noch mehr Arbeit.

Anzeige