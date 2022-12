WM 2022: Deschamps-Zukunft unklar - jetzt mischt sich sogar Frankreich-Präsident Macron ein

Vor der WM wurde eifrig über die Zukunft von Didier Deschamps spekuliert. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird nach dem Einzug in das WM-Finale nun deutlich.

Mit einem 2:0-Sieg über Marokko ist Frankreich zum zweiten Mal in Folge in ein WM-Finale eingezogen. Damit hat Trainer Didier Deschamps seine Kritiker eindrucksvoll zum Schweigen gebracht, was auch durch die jüngsten Aussagen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron unterstrichen wird.