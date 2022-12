Bundesliga: Erziehungsmaßnahme! Wolfsburg-Stars werden Zugbegleiter

Ende Oktober fiel der VfL Wolfsburg auf der Anreise nach Leverkusen (2:2) negativ auf. Viele Spieler verweigerten das Tragen einer Maske, was im ICE der Deutschen Bahn verpflichtend ist.

Schmadtke: „Das bleibt ein bisschen haften“

„Das ist eine gute Symbolik, die deutlich signalisiert, dass die Spieler verstanden haben, dass sie deutlich über das Ziel hinausgeschossen sind und was falsch gemacht haben. Das ist für mich sinnhafter, als wenn sie einen Betrag XY an welche Institution auch immer spenden wollen. Das wird schnell vergessen“, sagte Wolfsburg-Boss Jörg Schmadtke.

Er hatte bereits im Oktober deutliche Worte gefunden. „Es ist sehr deutlich übermittelt worden, was ich von der ganzen Geschichte gehalten habe. Es war ein Monolog“, berichtete Schmadtke damals von seiner Ansprache an die Mannschaft: „Das, was passiert ist ärgert mich extrem. Die Jungs sollten anfangen, den Kopf einzuschalten“, fügte er hinzu.