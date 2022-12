DOSB zu Energiepreisbremsen: "Mittel sind dringend nötig"

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat die am Donnerstag vom Bundestag beschlossenen Energiepreisbremsen begrüßt.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat die am Donnerstag vom Bundestag beschlossenen Energiepreisbremsen begrüßt. Diese Maßnahmen für Erdgas, Fernwärme und Strom werde "auch den rund 87.000 gemeinnützigen Sportvereinen in Deutschland zugutekommen", schrieb der DOSB in einer Mitteilung.